Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em alta, com o índice PSI20 a avançar 1,10% para 5.006,86 pontos, em contraste com as descidas registadas na maioria das bolsas europeias.

Das 18 cotadas do PSI20, 13 subiram, quatro desceram e uma ficou inalterada. O BCP liderou os ganhos com uma subida de 4%.

Das principais bolsas europeias, só Londres terminou em terreno positivo com uma ligeira subida de 0,14%. Frankfurt perdeu 0,42%, Milão e Paris 0,22% e Madrid caiu 0,17%.