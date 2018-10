Actualidade

Os rendimentos operacionais do Banco CTT cresceram 26,6% nos primeiros nove meses do ano, face a igual período de 2017, para 17 milhões de euros, divulgaram hoje os CTT.

"Os rendimentos operacionais da área de negócio do banco atingiram 17 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2018, com um crescimento de 26,6% (+3,6 milhões de euros) face ao mesmo período do ano anterior, sobretudo alavancado pelo crescimento da margem financeira (+3,4 milhões de euros)", referem os CTT em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os Correios de Portugal destacam o desempenho do banco no terceiro trimestre: "Concretizaram-se os máximos de sempre de produção de crédito à habitação com 54,6 milhões de euros e de crédito ao consumo com 11,6 milhões de euros e foi o melhor trimestre de 2018 em aberturas de novas contas".