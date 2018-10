OE2019

O primeiro-ministro afirmou hoje que o Governo parte para o debate na especialidade do Orçamento com "vontade construtiva" para melhorar a sua proposta e considerou que o caminho percorrido só foi possível porque existe estabilidade política.

António Costa falava aos jornalistas, tendo ao seu lado o ministro das Finanças, Mário Centeno, momentos depois de a proposta de Orçamento do Estado para 2019 ter sido aprovada na generalidade, na Assembleia da República, com os votos a favor do PS, BE, PCP, PEV e PAN, e com a rejeição por parte das bancadas do PSD e do CDS-PP.

"Temos bons motivos para partir agora para o debate do Orçamento na especialidade com a mesma vontade construtiva que sempre tivemos de melhorar a proposta, de forma a que continue a ser um Orçamento que permita mais crescimento, melhor emprego e maior igualdade", declarou o primeiro-ministro.