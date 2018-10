OE2019

O primeiro-ministro acusou hoje o PSD e o CDS de terem revelado "desnorte" ao longo do debate do orçamento e rejeitou a ideia de que os socialistas estejam já a pensar nas próximas eleições legislativas.

Estas palavras foram proferidas por António Costa após o Orçamento do Estado para 2019 ter sido aprovado na generalidade pelas bancadas da esquerda parlamentar e pelo PAN, e depois de questionado pelos jornalistas se a proposta orçamental visava uma tentativa de conquista da maioria absoluta pelo PS nas próximas eleições.

"Este Orçamento visa melhorar a vida dos portugueses e as condições das empresas e que o país continue com um crescimento que lhe permita prosseguir em convergência com a União Europeia, conservando contas certas. Essa é a função do orçamento. Quanto às eleições, isso são os portugueses que decidem - e a seu tempo decidirão como, quem querem que governe, e como governe", respondeu.