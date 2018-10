Actualidade

A Assembleia da República vai fazer, em 22 de novembro, uma sessão de boas vindas ao Presidente de Angola, em que João Lourenço fará um discurso aos deputados portugueses.

O convite para João Lourenço fazer um discurso no parlamento português, durante a sua visita a Portugal, foi concertado pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, com o Governo e com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O anúncio foi feito por Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, no final do debate e votação na especialidade do Orçamento do Estado de 2019.