O rei de Espanha, Felipe VI, disse hoje que Portugal e Espanha são um "exemplo de coesão e eficácia" por toda a União Europeia (UE) graças às suas "relações de irmandade, vizinhança e ideal de cooperação".

Durante a entrega do prémio Fernández Latorre do jornal A Voz da Galiza ao Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, na Corunha, Espanha, Felipe VI realçou a "importância do trabalho" do chefe de Estado e a sua "vontade" em favorecer as relações entre estes dois países.

"Umas relações de irmandade e de vizinhança que, graças a esse ideal de cooperação que encarna o Presidente da República, são um exemplo de coesão e eficácia para toda a União Europeia", afirmou.