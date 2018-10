Actualidade

O Teatro Praga celebra o pior do teatro português, numa peça intitulada "Worst of", que se estreia na quinta-feira no Teatro Nacional D. Maria II, e que passa em revista o "top 10" do pior do teatro clássico.

A peça passa-se em dois planos: ao fundo, os atores Cláudia Jardim, Diogo Bento, Patrícia da Silva e Pedro Penim interpretam, de forma exagerada e até hilariante, excertos de peças do teatro clássico português; mais perto do público, os atores Rogério Samora, São José Correia, Vítor Silva Costa e Márcia Breia assistem àqueles espetáculos, rindo, gozando e criticando.

"É uma celebração, só que ao contrário das celebrações mais expectáveis, que é a de celebrar o que é bom. Aqui é uma espécie de ficção, que pode não ser bem uma ficção, porque se alimenta de vários autores que, ao longo do tempo, foram dizendo que há uma espécie de mal crónico no teatro português - não só a academia, mas o próprio público de alguma fora reconhece isso. Então toma essa ideia e transforma numa celebração do mau, uma celebração daquilo que supostamente é mau", disse Pedro Penim.