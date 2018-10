Actualidade

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, disse hoje que o tratado nuclear com a Rússia ainda tem salvação, apesar do anúncio de abandono feito há dez dias pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

Mattis explicou, durante um encontro no Instituto da Paz, em Washington, que o Pentágono trabalha para alcançar um acordo com o Kremlin, no que diz respeito a armas nucleares de médio alcance (INF, nas siglas em inglês), embora admita que tal seja difícil.

Segundo Mattis, as recorrentes violações do acordo por parte de Rússia põem em causa a credibilidade de futuros tratados.