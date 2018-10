Actualidade

A Europa como longínqua miragem, entre a sua ideia e a realidade, enquadra o confronto de mal-entendidos de "Retrato de uma mulher árabe olhando o mar", peça de Davide Carnevali, que os Artistas Unidos estreiam hoje, em Lisboa.

Um homem europeu e uma mulher, que pode não ser árabe, cruzam-se algures, num país do norte de África. Ambos têm visões e expectativas diferentes desse encontro, e ambos traduzem a improbabilidade de reconhecer o outro e de conseguir coabitar com o que os distingue.

"Retrato de uma mulher árabe olhando o mar" pode ser uma metáfora da relação entre os dois lados do Mediterrâneo, o europeu e o árabe (que só é árabe, porque o europeu assim o vê). O homem aproxima-se da mulher, como se aproxima de todas as mulheres, confiante no seu poder; a mulher aproxima-se dele na esperança de uma fuga, de chegar a um lugar melhor do que aquele que habita. Nenhum logra os seus intentos. Mas o que os distingue altera-lhes o destino e confronta quem os vê.