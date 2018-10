Actualidade

Quatro distritos estão sob aviso amarelo, o menos grave, por causa do vento e da chuva até final do dia da tarde de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Faro e Braga estão com aviso amarelo por causa da chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoadas (até às 15:00), e por causa do vento, com a previsão de rajadas que podem ir até aos 75km/h (até às 18:00). Já Lisboa e Setúbal têm aviso amarelo apenas por causa da chuva (até às 15:00).

Os avisos que o IPMA tinha emitido na terça-feira por causa da agitação marítima terminaram ao início do dia de hoje.