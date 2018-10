Actualidade

A MGM China, com dois casinos em Macau, anunciou hoje receitas de 606 milhões de dólares (533 milhões de euros) no terceiro trimestre do ano, um aumento de 37% em relação ao período homólogo de 2017.

De acordo com um comunicado da operadora de jogo de Macau, que resulta de uma parceria entre Pansy Ho, filha do magnata Stanley Ho, e a norte-americana MGM Resorts, o terceiro trimestre do ano "beneficiou da abertura da MGM Cotai ('resort integrado') em fevereiro de 2018, que contribuiu com receitas de 172 milhões de dólares (151 milhões de euros)".

"Estamos entusiasmados por ver um crescimento substancial da base de dados de clientes desde que abrimos o segundo resort integrado em Macau. Estamos ansiosos para maximizar as oportunidades de gerar mais lucros", sublinhou em comunicado o diretor executivo da MGM China, Grant Bowie.