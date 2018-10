Actualidade

O Supremo Tribunal paquistanês absolveu hoje Asia Bibi, uma cristã condenada à morte por blasfémia e detida desde 2010, um caso que provocou indignação internacional e violência no país islâmico.

"Asia Bibi foi absolvida de todas as acusações", disse o presidente do conselho de juízes Mian Saqib Nisar na leitura do veredito do Supremo Tribunal, acrescentando que Bibi será libertada "imediatamente".

A decisão sobre o último recurso de Asia Bibi estava marcada para o 08 de outubro, mas o tribunal tinha adiado a decisão por tempo indeterminado. O impasse provocou a fúria de alguns círculos religiosos que há muito pediam a sua execução.