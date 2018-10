Brexit

O turismo e as exportações do setor automóvel são duas das áreas que mais podem sofrer com o 'brexit' em Portugal, segundo um estudo promovido pela CIP - Confederação Empresarial de Portugal que será divulgado hoje.

Este trabalho, feito com o apoio da Ernst & Young - Augusto Mateus & Associados (EY-AM&A), analisou o impacto da saída do Reino Unido da União Europeia ('brexit') em vários produtos e serviços portugueses, que são exportados para aquele país.

"São identificados como produtos com maior grau de risco associado ao 'brexit' produtos informáticos, eletrónicos e óticos, equipamento elétrico e veículos automóveis, reboques e semirreboques", lê-se no documento a que a Lusa teve acesso.