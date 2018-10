Brexit

A saída do Reino Unido da União Europeia ('brexit') pode levar a uma queda das exportações portuguesas entre cerca de 15% e 26%, segundo um estudo promovido pela CIP - Confederação Empresarial de Portugal que será divulgado hoje.

O estudo, feito com o apoio da Ernst & Young - Augusto Mateus & Associados (EY-AM&A), aponta a possibilidade de "reduções de exportações portuguesas para o Reino Unido entre -1,1% e -4,5%, reduções de fluxos de investimento direto estrangeiro (IDE) dirigidos a Portugal entre -0,5% e -1,9% e reduções de remessas de emigrantes entre -0,8% a -3,2%", que "podem fazer-se repercutir na economia portuguesa, decorrentes da contração prevista para a economia britânica no horizonte do período de transição".

Por isso, segundo o documento a que a Lusa teve acesso, a "médio-longo prazo, a alteração do quadro de relacionamento entre o Reino Unido e a UE encerra um risco forte para as exportações de bens e serviços portuguesas, que pode resultar em reduções potenciais das exportações globais entre cerca de 15% e 26%, dependendo do tipo de relacionamento comercial futuro que vier a ser estabelecido".