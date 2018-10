Greve na Infraestruturas de Portugal reduz circulação da CP a urbanos até às 10

A CP-Comboios de Portugal informou que entre as 00:00 e as 10:00 circularam 143 dos 453 comboios programados e apenas nas linhas urbanas de Lisboa e do Porto, devido à greve na Infraestruturas de Portugal (IP).

Segundo fonte oficial da empresa, em Lisboa circularam 104 comboios e no Porto 37, desde o início do protesto dos trabalhadores da empresa gestora da ferrovia.

A Fertagus, que faz a circulação pela ponte 25 de Abril, entre Lisboa e a margem Sul, tinha informado à agência Lusa que seis comboios, de um total de 43 previstos, foram suprimidos.