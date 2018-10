Actualidade

Uma equipa de investigadoras da Universidade do Minho venceu hoje a primeira edição do Prémio Ler+, do Plano Nacional da Leitura, com a plataforma digital "Ainda estou a aprender", criada para crianças com dificuldades na aprendizagem da leitura.

O Prémio Ler+, no valor de dez mil euros, foi criado pelo Plano Nacional da Leitura 2027 (PNL), com o objetivo de reconhecer o trabalho de personalidades ou entidades que melhor promovam hábitos de leitura ou produzam conhecimento na área.

Na primeira edição do prémio, hoje anunciada na conferência anual do PNL, em Lisboa, foi reconhecido o trabalho de 18 investigadoras lideradas pela doutorada Iolanda Ribeiro, da Universidade do Minho.