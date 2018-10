Actualidade

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, desafiou hoje a Fundação Calouste Gulbenkian a recriar, em conjunto com a tutela da Cultura, o projeto da biblioteca móvel adaptada ao século XXI e aos novos modos de leitura.

"Fica o desafio de, em conjunto com o Ministério da Cultura, e certamente do Ministério da Educação, podermos trabalhar no projeto de recriar para o século XXI a biblioteca móvel, para ir de aldeia em aldeia e de escola em escola", disse Graça Fonseca na conferência anual do Plano Nacional de Leitura 2027 (PNL), na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

A ministra da Cultura falava na abertura da conferência, que tem como um dos eixos de reflexão a adaptação dos hábitos de leitura às novas formas de linguagem da era digital.