Actualidade

O primeiro-ministro de Cabo Verde vai procurar junto dos parceiros o financiamento do Programa Nacional Integrado de Luta Contra Drogas e Crimes Conexos, orçado em sete milhões de dólares, mas prometeu que esse projeto "não deixará de ser feito".

Ulisses Correia e Silva, que hoje presidiu à sessão de abertura do Encontro de Validação do Programa Nacional Integrado de Luta Contra Drogas e Crimes Conexos (PNLCDCC) - 2018/2023, na cidade da Praia, revelou que no próximo dia 11 de dezembro vai participar numa reunião com parceiros, em Paris, com vista à angariação de financiamentos.

"Vamos mobilizar. Evidentemente que o governo fará a sua parte e que o programa não deixará de ser feito por falta de recursos", assegurou.