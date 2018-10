Actualidade

O presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), José Alex Oliva, foi preso hoje no Rio de Janeiro, numa operação judicial no porto de Santos, o maior do Brasil.

O objetivo da ação é investigar fraudes cometidas por um grupo que atuava em concursos das áreas de tecnologia da informação, dragagem e consultoria do porto de Santos.

Em comunicado, a polícia federal brasileira refere que os autos da investigação já "apontam irregularidades em vários contratos", que seriam realizados através "de fraudes envolvendo agentes públicos ligados à estatal e a empresários".