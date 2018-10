Khashoggi

O jornalista saudita Jamal Khashoggi foi estrangulado logo após ter entrado no consulado da Arábia Saudita em Istambul e o seu corpo foi depois desmembrado, indicou hoje a procuradoria de Istambul, sublinhando o caráter premeditado do assassínio.

Num comunicado, o gabinete do procurador Irfan Fidan refere igualmente que a visita a Istambul do procurador-geral saudita, Saud al-Mojeb, no âmbito do inquérito "não deu resultados concretos".

Saud al-Mojeb terminou hoje uma visita de três dias a Istambul durante a qual visitou o consulado do seu país e se reuniu com Irfan Fidan e outros responsáveis turcos.