Actualidade

O trânsito foi reaberto no sentido Lisboa-Cascais, junto a Caxias, depois de ter estado encerrado desde o início da tarde devido a um acidente entre três viaturas, informou fonte da PSP.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, cerca das 15:20 a via já estava "reaberta", alertando no entanto para constrangimentos na circulação.

"O trânsito já foi reaberto, mas temos informação de vários acidentes durante a tarde que estão a congestionar bastante a circulação na Marginal, nos dois sentidos", acrescentou a mesma fonte em declarações à agência Lusa.