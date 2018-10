Actualidade

O Tribunal Central Administrativo do Norte deu razão à Câmara de Braga no recurso em que a autarquia pedia o levantamento da suspensão da obra de requalificação do Mercado, orçada em 4,2 milhões de euros.

De acordo com a sentença a que a Lusa teve hoje acesso, o tribunal decidiu julgar "a presente ação integralmente improcedente e, em consequência", absolver "a Entidade Demandada dos pedidos formulados".

Esta decisão é ainda passível de recurso.