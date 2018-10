Actualidade

A designer de Coimbra Ana Boavida recebeu o prémio de Excelência em Tipografia, num concurso promovido pela revista americana Communication Arts, pelo seu trabalho desenvolvido para uma editora inglesa, anunciou hoje o ateliê FBA.

O trabalho desenvolvido no ateliê de Coimbra FBA para a editora inglesa Polity Books foi uma das 1.600 candidaturas apresentadas ao concurso anual da Communication Arts, "a mais prestigiada revista internacional de comunicação visual, sediada nos Estados Unidos da América", anunciou hoje o ateliê, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O prémio foi atribuído às capas que Ana Boavida desenvolveu para a coleção "The Future of Capitalism", em que pensadores da economia política abordam questões críticas que o futuro do capitalismo enfrenta, em que os títulos são todos perguntas: "Como é que podemos evitar outra crise financeira?", "Precisamos de desigualdade económica?", "Os bancos centrais servem as pessoas?", "Porque é que não consegues comprar uma casa?".