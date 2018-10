Actualidade

Robert Mapplethorpe, Sebastião Salgado e Gérard Castello-Lopes, três nomes que ajudam a contar a história da fotografia do século XX, são recordados num ciclo de cinema que o Cinema Ideal organiza esta semana em Lisboa.

Este ciclo é uma primeira iniciativa organizada pelo Cinema Ideal com a Casa da Imprensa - que partilham o mesmo edifício - e arranca na quinta-feira com o documentário "Mapplethorpe - Vejam as imagens", filme de 2016 feito por Fenton Bailey e Randy Barbato, em torno da vida do artista visual norte-americano Robert Mapplethorpe.

Esta mostra de cinema estender-se-á até 07 de novembro e apresenta outros seis filmes sobre fotógrafos, como Robert Doisneau, Robert Frank, Sebastião Salgado e o português Gérard Castello-Lopes.