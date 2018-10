Actualidade

O novo Plano da Orla Costeira entre Caminha e Espinho, no qual é proposta a destruição de 34 edifícios, entre eles o Edifício Transparente no Porto, entra em discussão pública segunda-feira, confirmou hoje o Ministério do Ambiente.

Numa resposta escrita remetida à agência Lusa, a tutela esclarece que o período de consulta deste plano é de 30 dias e confirma que o Edifício Transparente, construído no Porto durante a Capital Europeia da Cultura em 2001 e que custou 7,5 milhões de euros, conta da lista de imóveis em análise.

"O imóvel que refere é uma das propostas que será submetida a consulta pública", lê-se na resposta do Ministério do Ambiente que acrescenta que "este como todos os outros edifícios estão previstos no plano que tem uma vigência prevista de pelo menos dez anos após a sua publicação".