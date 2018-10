Actualidade

A UNITA, o maior partido da oposição angolana, criticou hoje as baixas percentagens que a proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) de Angola para 2019 reserva para as áreas sociais, "muito abaixo" da média da SADC.

Em declarações à agência Lusa, o porta-voz e também secretário para as Relações Exteriores da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Alcides Sakala, indicou que o maior partido da oposição angolana ainda não recebeu o documento - que hoje foi entregue pelo Governo no parlamento - na íntegra, e que por isso só tomará uma posição final mais tarde.

No entanto, e face aos dados já disponíveis - o Governo anunciou uma subida de 4% para 6% no OGE para a área da Educação e de 6% para 7% para a da Saúde -, Alcides Sakala realçou que Angola, enquanto estado-membro da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), continua com uma média percentual "muito inferior" à que se regista na organização sub-regional.