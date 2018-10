Actualidade

O Sporting confirmou hoje o acordo com o Wolverhampton relativo à transferência do guarda-redes internacional português de futebol Rui Patrício, no valor de 18 milhões de euros, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A SAD do clube lisboeta informou a CMVM que, "por via do acordo celebrado, o jogador e a sociedade renunciaram a quaisquer direitos de que pudessem ser titulares em virtude do contrato de trabalho desportivo e da resolução unilateral promovida pelo jogador".

Rui Patrício foi um dos nove futebolistas que rescindiram unilateralmente com o Sporting, alegando justa causa, em consequência do ataque à academia de Alcochete por parte de perto de 40 alegados adeptos encapuzados, em 15 de maio, do qual resultou agressões em jogadores e elementos da equipa técnica.