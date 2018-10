Actualidade

O encenador Nuno Cardoso, que assume funções, no próximo ano, como diretor artístico do Teatro Nacional de São João, no Porto, afirmou hoje que a sua função será baseada no "trabalho de potenciação daquilo que foi feito".

"Quando começar a exercer funções, começarei a pensar nisso. O trabalho do Teatro Nacional de São João [TNSJ] será um trabalho de potenciação daquilo que foi feito e da herança que me é legada por diretores artísticos que tiveram muita força, cada qual à sua maneira", disse Nuno Cardoso à margem do ensaio de imprensa da peça "Bella Figura", que decorreu, esta tarde, no Teatro Carlos Alberto, no Porto.

O encenador, que teve como antecessores Eduardo Paz Barroso, Ricardo Pais e Nuno Carinhas (além de José Wallenstein, num curto período de 2001/2002), esclareceu ainda que a programação, que define o Ao Cabo Teatro, onde desde 2007 é diretor artístico, não vai influenciar a programação do teatro nacional do Porto.