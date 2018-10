Actualidade

A companhia aérea Air France- KLM registou, no terceiro trimestre, 786 milhões de euros de lucro, mais 22,6% do que no período homólogo, foi hoje anunciado.

Por sua vez, o número de passageiros transportados fixou-se em 28,5 milhões, uma subida de 2,3% em relação ao ano anterior.

Já a dívida líquida do grupo foi reduzida em 222 milhões de euros, face a 31 de dezembro de 2017, para 6,3 mil milhões de euros.