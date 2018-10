Actualidade

Seis filmes portugueses ou de coprodução portuguesa, incluindo "Raiva", de Sérgio Tréfaut, "Extinção", de Salomé Lamas, e "Mariphasa", de Sandro Aguilar, fazem parte da seleção oficial do Festival de Cinema Europeu de Sevilha, que decorre em novembro.

De acordo com informação disponibilizada hoje no 'site' do festival, "Extinção", de Salomé Lamas, está na secção As Novas Vagas - Não Ficção, "Raiva", de Sérgio Tréfaut, e "Mariphasa", de Sandro Aguilar, na secção As Novas Vagas e "Sobre Tudo Sobre Nada", de Dídio Pestana, e "Rei Sol", de Albert Serra, uma coprodução Portugal/Espanha, na secção Revoluções Permanentes.

Também selecionado para o festival está "Diamantino", de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidtt, exibido na secção dedicada aos filmes selecionados para os Prémios Europeus de Cinema (EFA - European Film Awards).