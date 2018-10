OE2019

O Fórum para a Competitividade tem dúvidas sobre as expetativas do Governo para o Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) e acredita mesmo que o défice quase zero "do ponto de vista nominal é uma ilusão".

Na nota de conjuntura mensal referente a outubro e assinada por Pedro Braz Teixeira, diretor do gabinete de estudos, a entidade deixou várias críticas ao OE2019 e explicou porque é que os valores do défice, que o Governo coloca em 0,2%, levantam dúvidas.

Primeiro, "a economia Portuguesa continua muito pouco competitiva, muito exposta e pouco resistente face a choques assimétricos externos; segundo dado que a consolidação orçamental é sobretudo conjuntural e não estrutural, um excedente nominal em 2019 é manifestamente pouco; terceiro, porque o nível elevado da dívida pública (e externa), bem como a pressão demográfica sobre as contas públicas (em particular saúde e segurança social", lê-se no documento.