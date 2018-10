Actualidade

A Ramada Investimentos totalizou 67,32 milhões de euros de lucro nos primeiros nove meses do ano, menos 31,1% em comparação com o período homólogo, foi hoje comunicado ao mercado.

De acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), nos primeiros nove meses do ano, as receitas totais do grupo Ramada ascenderam a cerca de 98,4 milhões de euros, o que se traduz numa subida de 65,5% face às receitas totais registadas em igual período de 2017.

Por sua vez, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) ascendeu a 14,9 milhões de euros, uma subida de 12,7% face ao registado nos primeiros nove meses de 2017.