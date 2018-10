Actualidade

A peça "Bella Figura", que se estreia no dia 02 de novembro, no Porto, expõem em palco as relações humanas de "uma sociedade que está ensimesmada no seu drama", revelou hoje o encenador Nuno Cardoso.

"A peça analisa as relações de unidade base daquilo que é uma sociedade, o casal ou a família, e a forma como, a partir disso, conseguimos prever porque é que vivemos num tempo em que as pessoas aparentemente se mostram desiludidas com as instituições que as representam - mas basicamente estão ensimesmadas no seu drama que não pensam sequer nisso", afirmou Nuno Cardoso, à margem do ensaio de imprensa da peça "Bella Figura", que decorreu esta tarde, no Teatro Carlos Alberto, no Porto.

Em declarações aos jornalistas, Nuno Cardoso revelou também que "a peça está ligada à parte mais celular da sociedade, que é a família e as relações entre indivíduos no seio conjugal ou familiar".