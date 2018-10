Actualidade

A Amnistia Internacional (AI) denunciou hoje a morte de pelo menos 18 opositores políticos na Guiné-Conacri desde o início do ano, em manifestações que registaram confrontos com as forças de segurança.

Em comunicado emitido na sede da organização em Dacar, a AI refere que "pelo menos 18 pessoas morreram em contexto de manifestações, dos quais três foram mortos por tiros de armas de fogo que se julga serem de forças de segurança, em 16, 23 e 30 de outubro, na capital do país, Conacri".

A AI sustenta que as três manifestações anti-Governo ocorridas em outubro, promovidas pela oposição, a União das Forças Democráticas da Guiné (UFDG), "foram marcadas por uma violência extrema de todos os lados", registando-se "particularmente um uso excesso da força por parte dos agentes de segurança".