O secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, anunciou hoje a preparação e desenvolvimento de mais de mil ações de promoção de empresas portuguesas em 76 mercados estrangeiros em 2019.

O governante falava aos jornalistas após a reunião trimestral do Conselho Estratégico para a Internacionalização da Economia (CEIE), que também serviu para abordar o 'Brexit' (saída do Reino Unido da União Europeia), e foi presidida pelo primeiro-ministro, António Costa, na residência oficial do chefe do Governo, no Palácio de São Bento, Lisboa.

"Preparámos aquilo que é a nossa promoção externa em 2019 e apresentámos um conjunto de iniciativas em 76 mercados diferentes. São mais de 1.010 ações de promoção externa do país em 2019, cruzando AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) e associações empresariais de forma multissetorial e com um esforço muito importante de valorizar a 'marca Portugal' e aumentar a escala da promoção externa", disse, sobre os planos de promoção e de capacitação para a internacionalização.