O conselho de administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho lamentou hoje a demissão do diretor de neurologia, frisando que os problemas existentes no serviço resultam de "vários anos de inação".

"O conselho de administração lamenta o pedido de demissão do Dr. Joaquim Pinheiro como diretor do serviço de neurologia, considerando-o um profissional de elevadas competências, quer como médico, quer como gestor", lê-se numa nota enviada à Lusa, depois de questionado sobre a demissão do diretor.

O diretor de neurologia, que integrava o grupo de 52 demissionários, disse hoje à Lusa que abandona o cargo de chefia já a partir de quinta-feira.