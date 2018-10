Actualidade

Um homem de nacionalidade alemã encontrou hoje de manhã cinco quilogramas de haxixe junto à Autoestrada 2 (A2) na zona de Almodôvar, no distrito de Beja, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, o homem, que seguia num automóvel, na A2, no sentido sul-norte, parou o veículo na zona de Almodôvar e, ao sair do carro, encontrou junto à autoestrada cinco embrulhos, cada um com um quilograma de haxixe.

Cerca das 09:40, o cidadão alemão entregou os cinco pacotes com a droga no Posto de Trânsito de Ourique, em Gomes Aires, de acordo com a fonte da Guarda Nacional Republicana.