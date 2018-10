Actualidade

O Presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, pediu hoje desculpa ao povo pela guerra civil que durou cinco anos, depois de assinado um novo acordo de paz para o país.

"Enquanto vosso Presidente, quero pedir desculpa, em nome de todas as partes, pelo que vos causámos, nosso povo", disse Kiir durante uma cerimónia nesta quarta-feira, na capital, Juba, que marcou o fim do conflito iniciado em 2013.

"O dia de hoje marca o fim da guerra na República do Sudão do Sul. Foi uma traição total do nosso povo e da luta pela libertação", acrescentou o chefe de Estado da nação, independente do Sudão desde 2011.