Actualidade

O FC Porto, líder da I Liga, conquistou hoje a primeira vitória na Taça da Liga de futebol, ao impor-se por 4-2 na receção ao Varzim, do segundo escalão, o que lhe permitiu ascender à liderança do Grupo C.

A equipa visitante inaugurou o marcador aos 30 minutos, através do hondurenho Jonathan Toro, mas o FC Porto restabeleceu o empate ainda antes do intervalo, aos 42, com um golo do holandês Bazoer, consumando a reviravolta aos 73, por intermédio do brasileiro Soares.

O Varzim igualou dois minutos mais tarde, aos 75, pelo camaronês Jacques Haman, mas os 'dragões' arrancaram para o triunfo graças a um autogolo do norte-americano Stephen Payne, aos 81, e um golo de André Pereira, aos 86.