Actualidade

Uma rua pavimentada com mármore alentejano, no âmbito de uma intervenção urbana, foi hoje inaugurada em Londres, com o objetivo de promover o uso de matéria-prima considerada excedentária e também de dar visibilidade à indústria portuguesa.

A intervenção, descrita como "um tapete de mármore reciclado", foi feita com excedente da pedra que é rejeitada por empreiteiros, arquitetos e designers devido a falhas, descoloração ou imperfeições e que normalmente é enviado para escombreiras, os aterros das pedreiras.

O projeto foi desenvolvido pelo designer Michael Anastassiades para o programa Primeira Pedra, da Associação Portuguesa dos Industriais dos Mármores, Granitos e Ramos Afins (ASSIMAGRA), e a associação cultural experimentadesign, em parceria com o Festival de Design de Londres.