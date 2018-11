Actualidade

O Governo do Canadá anunciou hoje que pretende acolher mais de um milhão de imigrantes nos próximos três anos, podendo receber em 2021 cerca de 350 mil.

O novo plano de quotas inclui para 2019 (330.800) e 2020 (341 mil), como Otava já tinha anunciado.

A principal novidade ocorre em 2021, com o Canadá a pretender autorizar 350 mil vistos para a residência permanente no país, ou seja, mais 40 mil do que era previsto.