As autoridades de Macau classificaram hoje como "um marco importante na história da saúde pública" o facto da Organização Mundial de Saúde (OMS) ter declarado o território livre do vírus da Rubéola.

"Este ano, (...) a Região Administrativa Especial de Macau [RAEM] tornou-se num dos primeiros cinco países e regiões certificados com a eliminação da Rubéola na região do Pacífico Ocidental, (...) um marco importante na história da saúde pública de Macau", sublinharam as autoridades em comunicado.

A OMS - Delegação do Pacífico Ocidental anunciou na terça-feira que a RAEM, a Austrália e o Brunei passam a constituir, com a Nova Zelândia e a Coreia do Sul, o grupo das cinco territórios (entre 37 países e regiões da região do Pacífico Ocidental) que estão livres do vírus da Rubéola.