Actualidade

A China expandiu uma rede de campos de internamento extrajudicial no extremo noroeste do país, que visam doutrinar a minoria étnica chinesa de origem muçulmana uigure, segundo uma investigação baseada em imagens de satélites hoje difundida.

Segundo as imagens recolhidas pela cadeia de televisão australiana ABC e o Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI), as autoridades chinesas têm vindo a expandir, na região do Xinjiang, uma rede de 28 campos onde se estima que mais de um milhão de uigures são forçados a criticar o islão e a própria cultura, aprender mandarim e jurar lealdade ao Partido Comunista Chinês (PCC).

A análise detalha que, desde o início de 2017, e sobretudo nos últimos três meses, os campos registaram uma expansão total de mais de dois milhões de metros quadrados.