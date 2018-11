Actualidade

Um estudo académico revelou hoje que crianças neandertais do sul de França foram expostas, há cerca de 250.000 anos, a altos níveis de chumbo, metal tóxico que afeta o desenvolvimento do cérebro e do sistema nervoso.

A investigação, que teve como pano de fundo a análise aos dentes de duas crianças, prova que ambas "ingeriam ou inalavam chumbo tóxico dentro das cavernas em que viviam", a 25 quilómetros de um depósito deste metal, sublinhou em comunicado a Universidade Nacional Australiana (UNA), que liderou o estudo.

Publicada na revista científica Science Advances, esta é agora a mais antiga prova da exposição de hominídeos ao chumbo.