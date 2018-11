Actualidade

O Festival Temps d´Images, dedicado ao cruzamento da criação artística contemporânea, regressa hoje a Lisboa para a 16.ª edição, e prolonga-se até 02 de dezembro, apresentando sete estreias absolutas, entre espetáculos, concertos, exposições e cinema.

O certame multidisciplinar terá 24 eventos, que vão envolver globalmente 37 artistas e coletivos, apresentando-se em 15 espaços da capital.

Hoje e na sexta-feira, o festival arranca no espaço Appleton Square, com "Boas Garotas", uma performance de Clarissa Sacchelli a partir de uma seleção de vídeos do arquivo histórico da Videobrasil, e uma apresentação, no sábado, dos vídeos que serviram de base ao trabalho da artista.