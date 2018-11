Actualidade

O Presidente do Sri Lanka, Maithripala Sirisena, convocou o Parlamento para 05 de novembro, órgão suspenso no meio de uma grave crise institucional, depois do ex-Presidente Mahinda Rajapaksa ter sido nomeado como novo primeiro-ministro.

"O Presidente decidiu reconvocar o Parlamento a 05 de novembro", anunciou hoje Rajapaksa numa reunião com representantes da universidade no seu gabinete em Colombo, ele que substituiu Ranil Wickremasinghe, depois da Aliança pela Liberdade do Povo Unido (UPFA) de Maithripala Sirisena ter abandonado a coligação dominante.

Sirisena, que nas eleições de 2015 liderou uma coligação de partidos para expulsar Rajapaksa do poder, suspendeu o Parlamento no sábado.