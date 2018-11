Actualidade

Os casinos de Macau fecharam o mês de outubro com receitas de 27.328 milhões de patacas (2.985 milhões de euros), mais 2,6% do que no período homólogo de 2017, anunciaram hoje as autoridades do território.

Em outubro do ano passado, as receitas dos casinos tinham sido de 26.633 milhões de patacas (2.909 milhões de euros), de acordo com os dados publicados na página online da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ).

Em relação ao mês de setembro, as receitas dos casinos em outubro deste ano subiram cerca de 5.376 milhões de patacas.