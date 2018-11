Actualidade

O número de nascimentos registados na China vai continuar a cair em 2018, o terceiro ano desde que Pequim aboliu a política de filho único, avisou um demógrafo chinês citado hoje pela imprensa estatal.

Zhai Zhenwu, presidente da organização de estudos demográficos da Associação para a População da China, afirmou que "sem qualquer dúvida, o número de bebés nascidos vai continuar a cair este ano, e nos seguintes".

Segundo dados oficiais, o número total de nascimentos no país fixou-se em 17,23 milhões, em 2017, menos 630.000 do que no ano anterior.