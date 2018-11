Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros chileno anunciou hoje em Pequim que vai formalizar na sexta-feira a adesão à iniciativa chinesa "Uma Faixa, uma Rota", um programa de investimento multimilionário em projetos de infraestruturas.

"É uma decisão muito importante, também muito aguardada pela China, que foi adotada pelo Presidente [Sebastián Pinera]" disse Roberto Ampuero à agência de notícias Efe, à margem da inauguração da semana do Chile que é assinalada no território do gigante asiático.

Para o governante, a iniciativa chinesa é um "elemento novo e adicional" à já "completa" relação bilateral, que abre "perspetivas tremendas" de cooperação, especialmente em matéria de infraestruturas.