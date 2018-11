Actualidade

Um sismo de magnitude 5.2 na escala de Richter, com epicentro a 480 km a oeste de Peniche, foi registado esta madrugada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), mas não causou danos materiais ou feridos.

Segundo um comunicado do IPMA, divulgado na sua página na internet, o sismo foi registado pelas 04:27 nas estações da Rede Sísmica do Continente.

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) no concelho da Figueira da Foz e com intensidade III em diversas localidades dos distritos de Braga, Porto, Coimbra, Leiria e Lisboa", adianta aquele instituto.